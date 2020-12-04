شكرا لمتابعة خبر عن الأرصاد تحذر: موجة باردة تجتاح المملكة في هذا الموعد والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذر المركز الوطني للأرصاد من موجة باردة تجتاح أجواء المملكة بداية من الأحد المقبل.

وقال المركز : "‏من المتوقع أن تتأثر أجواء المملكة بموجة باردة تصحب برياح نشطة من صباح يوم الاحد على مناطق تبوك،الجوف،الحدود الشمالية،حائل وشمال المدينة المنورة لتسجل درجات الحرارة الصغرى مابين ٣-٧ درجات مئوية" ٠

وأضاف أن تأثير الموجة الباردة يمتد من صباح يوم الاثنين إلى مناطق القصيم ،الرياض والشرقية لتسجل درجات الحرارة الصغرى مابين ٦-١٠درجات مئوية