شكرا لمتابعة خبر عن المدة اللازمة لقبول أو رفض طلبات المعاش بنظام الضمان الاجتماعي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):حدد نظام الضمان الاجتماعي الذى وافق عليه مجلس الوزراء مؤخراً المدة المقررة لحسم طلبات المعاش المقدمة إلى وزارة الموارد البشريةوالتنمية الاجتماعية سواء بالقبول أو الرفض.
ونص النظام على أن تبلغ الوزارة مقدم الطلب خلال 20 يوماً من تاريخ تقديمه بقرارها بقبول الطلب وفقاً لمعايير الاستحقاق، أو برفضه مع التسبيب.
وأضاف أن على مقدم الطلب الأصيل والمستفيد إبلاغ الوزارة بأي تغيير في أوضاع أي منهما يؤثر على استحقاقهما للمعاش أو مقداره، وذلك خلال 15 يوماً من تاريخ التغيير.
أقرأ أيضا
https://www.slaati.com/2020/11/30/p1767413.html
https://www.slaati.com/2020/11/28/p1766637.html
كانت هذه تفاصيل خبر المدة اللازمة لقبول أو رفض طلبات المعاش بنظام الضمان الاجتماعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صدى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.