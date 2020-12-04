شكرا لمتابعة خبر عن الزكاة والدخل تعلن دخول لائحة الفوترة الإلكترونية حيز التنفيذ وتوضح أهدافها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

وافقت الهيئة العامة للزكاة والدخل على لائحة الفوترة الإلكترونية، حيث أنها فاتورة ضريبية تُصدَر بشكلٍ إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة.

وتتضمن لائحة الفوترة الإلكترونية سبع مواد، تعمل على تنظيم آلية إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية لدى المكلفين، كما توضح الأحكام والإجراءات والأشخاص الخاضعين لها، بالإضافة إلى القواعد الإجرائية والمُهَل الزمنية، حيث أكدت الهيئة أن اللائحة قد دخلت حيز التنفيذ من تاريخ النشر، علماً بأنه سيتم التطبيق الإلزامي على المكلفين الخاضعين لها لإصدار وحفظ الفواتير في الرابع من شهر ديسمبر من عام 2021م.

ووجهت الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين للاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، والتواصل معها عبر الرقم الموحد (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لأي استفسارات أو تساؤلات تتعلق بالفوترة الإلكترونية.

ويهدف نظام الفوترة الإلكترونية إلى الحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، بالإضافة إلى مكافحة التستر التجاري.