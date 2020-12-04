شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 234 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة إصابة 234 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 . أعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة إصابة 234 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 . وأكدت " الصحة " تسجيل 357 حالة تعافي ، فيما توفي 10 حالات – يرحمهم الله - . وسجلت منطقة الرياض 70 حالة ، ومنطقة مكة المكرمة 42 حالة ، والشرقية 35 حالة ، فيما جاءت باقي الإصابات بالمدن وفقاً للبيان المرفق . وكانت " الصحة " قد أكدت على ضرورة الإستمرار في الإجراءات الوقائية خاصةً في الشتاء ، مع قرب وصول لقاح فيروس كورونا بعد الجهود التي تبذلها وزارة الصحة والجهات الأخرى .

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