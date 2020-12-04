شكرا لمتابعة خبر عن مدى إمكانية التسجيل في "توكلنا" برقم جوال غير سعودي والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):أوضح تطبيق " توكلنا " المعتمد من وزارة الصحة اليوم الجمعة مدى إمكانية الدخول على التطبيق من رقم جوال غير سعودي .
وأكد التطبيق أنه يمكن ذلك من خلال تسجيل المستخدم كزائر أو كخليجي ولا يشترط رقم جوال سعودي .
كما أكد أنه يمكن لمن لا يملك حساب في أبشر التسجيل في " توكلنا " من خلال خدمة "تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا " في " أبشر" من أحد المسجلين في التطبيق ، ومن ثم التسجيل في "توكلنا" .
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