مسؤول أميركي يكشف عن هدف اللقاء الأخير بين بن سلمان ونتنياهو

كشف المدير السابق لوكالة الـ"سي آي إيه" الأميركية، جون برينان، اليوم الجمعة، عن الهدف الأساسي للقاء الذي جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو .

وقال برينان في حديثه لصحيفة "هآرتس"، إن لقاء بن سلمان مع نتنياهو، جاء لحماية نفسه من خطوات قد تتخذها إدارة الرئيس الأمريكي المقبل جو بايدن ضده.

وتطرق برينان للعلاقات الإسرائيلية السعودية قائلا إنه "طوال سنوات جرت محادثات بين جهات إسرائيلية وسعودية لم تكن جزءا من حكومتي الدولتين.

وأضاف: "عقدت لقاءات مباشرة بين الاستخبارات الإسرائيلية والاستخبارات السعودية. وأنا مطلع عليها وربما ساعدت في تنظيمها". وفق روسيا اليوم

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وتابع: "برأيي أن هدف اللقاء الأخير (بين بن سلمان ونتنياهو) هو مساعدة بن سلمان في الدفاع عن نفسه من الخطوات التي قد تتخذها إدارة بايدن.

وأضاف برينان: "أعتقد أنه يبحث عن طرق لحماية نفسه من اتهامات بالقتل الرهيب للصحافي جمال خاشقجي. وهو يحاول أن يصنع لنفسه صورة الزعيم الفعلي للمملكة، رغم أنه ليس الملك، وهو يحاول أيضا أن يظهر أنه زعيم أكثر اعتدالا وعصرية".

يذكر أن السلطات السعودية كانت نفت عقد أي لقاء بين بن سلمان ونتنياهو، كما أعرب الأمير تركي الفيصل رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق عن أسفه لأن "وسائل الإعلام تتبع ما يصدر عن إسرائيل ولا تتبع ما يصدر من المملكة" بهذا الصدد.