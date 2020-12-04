وزير الخارجية السعودي يكشف عن تفاصيل الأزمة الخليجية و يوجه هذه الرسالة للكويت

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قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في تعليقه على جهود دولة الكويت لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية: “‫ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية”.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر: “نشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة”.

Source sabq

