أرامكو: عودة الأعمال بشكلٍ طبيعي وكامل في محطة جازان

أكدت استئناف أعمال تحميل المشتقات البترولية
أعلنت أرامكو السعودية، الجمعة، نجاح فرق الصيانة التابعة للشركة، فجر اليوم، في إعادة محطة التوزيع إلى العمل بشكلٍ طبيعي وكامل، واستئناف أعمال تحميل المشتقات البترولية لعملاء المحطة.
جاء ذلك إلحاقًا للبيان الصحفي الصادر يوم الأربعاء 17 ربيع الثاني 1442هـ (2 ديسمبر 2020م) بخصوص العطل الفني في محطة توزيع المشتقات البترولية في منطقة جازان.
وكانت أرامكو السعودية، أعلنت أول أمس، حدوث عطلٍ فني في إحدى المضخات بمحطة توزيع المشتقات البترولية في منطقة جازان، مشيرة إلى وقوع نقص في بعض المشتقات البترولية، في عدد من محطات بيع الوقود في المنطقة.
وأكدت أنها تعمل مع وزارة الطاقة، بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات العلاقة، لضمان تلبية الطلب على المشتقات البترولية في منطقة جازان.
وأكّدت أرامكو السعودية أن فِرقها الفنية تعمل على مدار الساعة لإصلاح العطل الفنيّ، في أسرع وقت ممكن، وتوفير المشتقات البترولية التي تحتاجها منطقة جازان، من المحطة، بلا انقطاع, حيث عادت إمدادات المشتقات البترولية تدريجيًا ولله الحمد.
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