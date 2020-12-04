السعودية: نشكر مساعي حل الأزمة الخليجية.. ونتطلع لأن تكلل بالنجاح

وجّه وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، الشكر لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية.

وأكد وزير الخارجية السعودي، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المملكة العربية السعودية تشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، مشيرًا إلى أن الرياض تتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة.

وأعلنت وزارة الخارجية الكويتية، الجمعة، أن المباحثات التي عقدت الفترة الماضية، في إطار جهود المصالحة الخليجية كانت مثمرة، مشيرة إلى أن كل الأطراف أكدوا حرصهم على التضامن والاستقرار الخليجي والعربي.

وأوضحت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان صادر عنها اليوم، أن كل الأطراف أكدوا استعدادهم للوصول إلى اتفاق نهائي يحقق ما تصبو إليه من تضامن دائم بين دولهم وتحقيق ما فيه خير شعوبهم.

جاء ذلك في إطار جهود المصالحة التي سبق أن قادها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، واستمراراً للجهود التي يبذلها حالياً الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لحل الأزمة.

وأعربت وزارة الخارجية الكويتية، عن تقديرها لجاريد كوشنر، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، على الجهود القيمة التي بذلها مؤخرًا في هذا الصدد.