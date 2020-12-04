الرئيس الفرنسي: أردوغان يحد من حريات الشعب التركي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - اتهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الرئيس رجب طيب أردوغان بأنه "يحد من الحريات المتاحة للشعب التركي".

ودعا ماكرون خلال مقابلة مع موقع "بروت" الإخباري على الإنترنت، الجمعة، إلى الالتزام بالاحترام بعد أن وصفه أردوغان بأنه "عبء على كاهل فرنسا".

اتهامات ماكرون لأردوغان بشأن قمع الحريات ليس الأولى، فقبل يومين أصدرت مؤسسة ملتقى الحوار، تقريراً حول تدهور حالة حقوق الانسان في تركيا تحت عنوان "تركيا خلف الاسوار".

وتناول التقرير 6 محاور عن حالة الحريات واستقلال القضاء وحقوق المرأة والطفل، وأوضاع اللاجئين وقمع الاكراد ومظاهر الفساد في النظام الحاكم.



ولفت التقرير إلى أن وجود شخص منتمى لتيار الاسلام السياسي مثل أردوغان فتح المجال أمام التلاعب في منظومة الحقوق والحريات، وشهدت تركيا في عهده انتهاكات واسعة لحقوق الانسان بشكل كامل.

وأشار التقرير ووفقا لمصادر رسمية تركية بلغ عدد المعتقلين نحو 291 ألفًا و546 شخصًا، ليرتفع عدد المحتجزين بنسبة 10.1 %، في 31 ديسمبر 2019، مقارنة بنفس التاريخ من عام 2018.

وأوضح أن 84.1٪ من المسجونين صدرت بحقهم أحكام بالسجن، بينما يبقى 15.9٪ من السجناء لم يصدر بحقهم أي حكم قضائي، كما أن هناك 430 طفلًا معتقلاً متوسط أعمارهم 12 سنة بين كل مائة ألف شخص يقبعون في السجون التركية



وتدهورت العلاقات بين تركيا وفرنسا تدريجياً منذ العام الماضي، خصوصاً بسبب خلافات حول سوريا وليبيا وشرق المتوسط ومؤخراً جراء النزاع بين أذربيجان وأرمينيا حول إقليم ناغورني كاراباخ.

لكن التوتر تفاقم في أكتوبر/ تشرين الأول عندما شكّك أردوغان بـ"الصحة العقلية" لماكرون متهماً إياه بقيادة "حملة كراهية" ضد الإسلام بسبب دفاعه عن حرية نشر رسوم كاريكاتورية تُظهر النبي محمد وخطابه ضد "الانعزالية" الإسلامية في فرنسا.