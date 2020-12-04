شكرا لقرائتكم معاقبة المسؤول عن التجمع بإحدى قاعات الأفراح في رفحاء وكل من حضر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-12-04 معاقبة المسؤول عن التجمع بإحدى قاعات الأفراح في رفحاء وكل من حضر يجري العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظامًا متابعات الخليج 365 - واس أعلنت شرطة منطقة الحدود الشمالية تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف للائحة الحد من التجمعات بإحدى قاعات الأفراح في محافظة رفحاء وتطبيق العقوبة بحقه وحق صاحب المنشأة وكل من حضر. صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب الخميس، بأنه تم ضبط تجمع مخالف للائحة الحد من التجمعات في إحدى قاعات الأفراح بمحافظة رفحاء، بعدم التقيد بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، ومخالفتهم بذلك لأحكام لائحة الحد من التجمعات، التي تسهم في تفشي ونقل الفيروس، وقد أسفرت إجراءات التقصي والاستدلال عن تحديد هوية المسؤول عن التجمع المخالف وهو مواطن في العقد الثالث من العمر، ويجرى العمل على تطبيق العقوبة المقررة نظاماً، بحق الداعي، وصاحب المنشأة، وكل من حضر.



كانت هذه تفاصيل خبر معاقبة المسؤول عن التجمع بإحدى قاعات الأفراح في رفحاء وكل من حضر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.