شكرا لقرائتكم خبر عن جدة: استئصال ورم ساركوزي وزنه 7 كيلو من سيدة ! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - تمكن فريق طبي في مستشفى الملك فهد بجدة من استئصال ورم ساركوزي وزنه 7 كيلو غرامات، من بطن مريضة في العقد الخامس من عمرها.

العملية أجريت بقيادة استشاري جراحة الغدد والأورام الدكتور سعد آل عواض الذي أوضح أن المريضة مقيمة تعاني من نزيف مع مشاكل ضغط الورم على الأعضاء الداخلية للبطن والحوض، وبعد إجراء الفحوصات والتحاليل اللازمة تقررت إزالة الورم.

وأضاف آل عواض، أنه تم إجراء الجراحة واستئصال الورم ويبلغ وزنه 7 كيلو و385 غراماً، لافتاً إلى أن المريضة حالتها الصحية مستقرة.