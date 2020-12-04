السعودية | السعودية: إيران تواصل تمويل الميليشيات الإرهابية في المنطقة

شكرا لقرائتكم السعودية: إيران تواصل تمويل الميليشيات الإرهابية في المنطقة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، في كلمته أمام منتدى حوار المتوسط، الجمعة، أن إيران تواصل تمويل الميليشيات الإرهابية في المنطقة.

وقال الوزير السعودي إن ميليشيات تتبع إيران تستخدم العنف في العراق.

وشدد على أن المملكة لا تؤيد عمليات الاغتيال، موضحا أنها "ليست من سياستنا".

وعن علاقة السعودية مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن، قال فيصل بن فرحان: "من خلال الحوار مع إدارة بايدن، سنصل لتوافق حول قضايا المنطقة".

وفي ملف السلام في الشرق الأوسط، أوضح وزير خارجية السعودية أن بلاده تؤيد "اتفاق سلام عادل يمنح الفلسطينيين دولة مستقلة".

وتابع: "لدينا رؤية تجعل من إسرائيل بلدا طبيعيا عند موافقتها أن تصبح فلسطين دولة مستقلة".

وحول مواجهة جائحة كورونا، أكد وزير خارجية السعودية على "العمل مع مجموعة العشرين على التخفيف من تداعيات كورونا عالميا".

وذكر أن "السعودية اتخذت إجراءات صحية كبيرة ضد كورونا، والوضع الآن جيد".

وأضاف: "جائحة كورونا أثرت علينا وكان لها تداعيات اقتصادية".

وتناول الوزير السعودي قضايا الداخل، وأشار إلى إصلاحات كثيرة، من ضمنها ملف حقوق المرأة.