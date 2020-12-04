محمد بن مسعود - الدمام - وجّه لاعب النصر السابق النجم ماجد عبدالله، رسالة إلى لاعبي الفريق النصراوي الأول لكرة القدم، بعد تراجع الفريق في الدوري لمركز لا يليق باسم نادٍ كبير كالنصر، وقال ماجد في تغريدة له عبر "تويتر": رسالتي إلى لاعبي العالمي، أنتم نجوم كبار وتملكون إمكانيات كبيرة جداً، والنادي يملك أفضل اللاعبين الأجانب في دورينا، ولديكم استطاعة أن تبدعوا في الملعب مرة أخرى، أنا متأكد أنكم قادرون على العودة إلى الانتصارات، فقط انسوا اللي راح وركزوا في القادم وثقوا في إمكانياتكم وتأكدوا إنا نثق فيكم".

04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442 07:29 PM ماجد عبدالله: النصر قادر على العودة.. نثق في اللاعبين ماجد عبدالله: النصر قادر على العودة.. نثق في اللاعبين وجّه لاعب النصر السابق النجم ماجد عبدالله، رسالة إلى لاعبي الفريق النصراوي الأول لكرة القدم، بعد تراجع الفريق في الدوري لمركز لا يليق باسم نادٍ كبير كالنصر، وقال ماجد في تغريدة له عبر "تويتر": رسالتي إلى لاعبي العالمي، أنتم نجوم كبار وتملكون إمكانيات كبيرة جداً، والنادي يملك أفضل اللاعبين الأجانب في دورينا، ولديكم استطاعة أن تبدعوا في الملعب مرة أخرى، أنا متأكد أنكم قادرون على العودة إلى الانتصارات، فقط انسوا اللي راح وركزوا في القادم وثقوا في إمكانياتكم وتأكدوا إنا نثق فيكم". الكلمات المفتاحية

، ماجد عبدالله: النصر قادر على العودة.. نثق في اللاعبين ،

المصدر : الخليج 365

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