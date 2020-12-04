محمد بن مسعود - الدمام - 04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442 07:03 PM تنويه من حفر الباطن بسبب مياه ما بعد الأمطار..ودعوة لاستخدام طرق بديلة تحذير من "أمن الطرق".."البطيحانية-سامودة" مغلق مؤقتاً ولا سفر عبره تحذير من "أمن الطرق".."البطيحانية-سامودة" مغلق مؤقتاً ولا سفر عبره حذرت القوات الخاصة لأمن الطرق بمحافظة حفر الباطن ،مستخدمي طريق "البطيحانية -سامودة"، من السفر عبر الطريق نظراً لإغلاقه نتيجة ارتفاع منسوب المياه فيه، لافتة إلى ضرورة استخدام طرق بديلة.

وقالت عبر حسابها في "تويتر": "نود التنويه بأنه تم إغلاق الطريق في الاتجاهين مؤقتاً بالقرب من هجرة أم عشر بسبب ارتفاع منسوب المياه جراء الأمطار الغزيرة، يرجى من مستخدمي الطريق استخدام الطرق البديلة حفاظاً على سلامتهم مع تمنياتنا للجميع بالسلامة والأمان".

وكانت هجرة أم عشر والقرى والمراكز الواقعة غرب محافظة حفر الباطن قد شهدت هطول أمطار غزيرة. الكلمات المفتاحية ، تحذير من "أمن الطرق".."البطيحانية-سامودة" مغلق مؤقتاً ولا سفر عبره ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

كانت هذه تفاصيل خبر تحذير من "أمن الطرق".."البطيحانية-سامودة" مغلق مؤقتاً ولا سفر عبره لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.