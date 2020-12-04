، وزير الخارجية السعودي: نشكر الجهود والمساعي الكويتية الامريكية لتقريب وجهات النظر حيال الازمة الخليجية ،

محمد بن مسعود - الدمام - قال الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في تعليقه على جهود دولة الكويت لتقريب وجهات النظر حيال الازمة الخليجية: "‫ ننظر ببالغ التقدير لجهود دولة الكويت الشقيقة لتقريب وجهات النظر حيال الأزمة الخليجية".

واضاف في تغريدة عبر حسابه على تويتر : "نشكر المساعي الأمريكية في هذا الخصوص، ونتطلع لأن تتكلل بالنجاح لما فيه مصلحة وخير المنطقة".