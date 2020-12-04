«الهلال الأحمر بالباحة» يحتفي باليوم العالمي للتطوع

كرَّم عددًا من المتطوعين والمتطوعات
احتفى فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة، باليوم العالمي للتطوع 2020.
وقال المتحدث الرسمي لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة عماد بن منسي الزهراني؛ إن الاحتفال بهذه المناسبة بدأ بتكريم عددٍ من المتطوعين والمتطوعات ببهو إدارة الفرع بوسام «رائد التطوع» وشهادات شكر وتقدير.
وأضاف أن المدير العام لفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الباحة خالد بن محمد الغامدي؛ أكد أن فرع الهيئة يهدف من المشاركة في اليوم العالمي للتطوع إلى تقدير المتطوعين في الهيئة، وتكريمهم وتقديم عددٍ من البرامج والفعاليات المجتمعية، التي تسهم في غرس ثقافة التطوع، وبث روح العمل التطوعي وتنميته في أفراد المجتمع.
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