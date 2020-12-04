«الجوازات السعودية»: غرامة انتهاء هوية المقيم ترتبط بالتقويم الهجري

أكدت أنها تطبق بعد 3 أيام
أكدت المديرية العامة للجوازات أن غرامة هوية المقيم تعتمد على التقويم الهجري؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «لديَّ سائقٌ خاصٌّ، وتنتهي إقامته بالتاريخ الميلادي في نظام أبشر. وعند تجديد الإقامة وجدت مخالفة تأخير؛ علمًا بأنها لم تنتهِ بالتاريخ الميلادي».
ورد الحساب الرسمي للجوازات، عبر موقع «تويتر»: «تُطبَّق غرامة انتهاء هوية مقيم بعد 3 أيام من تاريخ الانتهاء ويتم الاعتماد على التقويم الهجري».
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