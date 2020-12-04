تفاديًا للمخالفات.. «المرور» يقدم حلًّا لمن يمتلك سيارة يقودها غيره

أكد أن استلام الرخصة يلزمه موعد
أوضح المرور السعودي أن التفويض هو الحل لمن يمتلك سيارة ويقودها آخرون؛ وذلك تفاديًا لتسجيل مخالفات مرورية باسمه.
وذكر المرور، عبر تويتر، ردًّا على سؤال من مواطنة بهذا الخصوص: «التفويض يحميك من تسجيل المخالفات وغيرها عليك.. نشكر تواصلك».
وقالت المواطنة في استفسارها إنها تمتلك سيارة ولا تستخدمها، وترغب في نقل المخالفات المسجلة لتصبح باسم زوجها؛ لأنه هو من يقود السيارة.
من جهة أخرى، أوضح المرور أن استلام رخصة قيادة (تجديد) يحتاج إلى تحديد موعد بالمرور لاستلامها.
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