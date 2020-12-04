تحذير من البنوك السعودية بشأن تحويل الأموال

وجهت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية ، اليوم الجمعة، تحذيرا بشأن تحويل الأموال.

وحذرت اللجنة عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر" من تحويل الأموال لأشخاص مجهولين.

وأشارت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية إلى ضرورة التأكد من صحة البيانات عند التعامل مع المؤسسات المالية.

وقالت: "احذر تحويل الأموال إلى أشخاص مجهولين؛ فقد يكون ذلك مساهمةً في عمليات غسل أموال، وأبلغ البنك فور تنفيذ أي عملية مصرفية على حسابك ليس لك علم بها".

وتابعت اللجنة: "من الضروري الإفصاح عن المصدر الحقيقي للأموال والغرض الفعلي من العملية عند التعامل مع المؤسسات المالية؛ حيث إن عدم صحة البيانات قد يعرض للمساءلة".