ويسعى المركز من خلال شراكته مع المنظمة إلى تمكين الصيادين من مزاولة مهنتهم في بيئة آمنة وتحسين الظروف المعيشية لهم والمساعدة في تخفيف معاناتهم، حيث إن قطاع الأسماك يؤدي دورا حاسما في الأمن الغذائي في اليمن، ويوفر القطاع الغذاء وسبل المعيشة والدخل الدائم للصيادين.
يذكر أنه في إطار الجهود الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة فيما يتصل بالأمن الغذائي ومحاربة الجوع في اليمن ينفذ مركز الملك سلمان للإغاثة مشروع الدعم الطارئ لسبل المعيشة الزراعية للأسر الأكثر تضررًا في 6 محافظات يمنية وهي: تعز، ولحج، وأبين، والضالع، وحجة، وعمران، وذلك بهدف تعزيز الأمن الغذائي وتوفير سبل العيش لـ70,000 أسرة يمنية، وفقًا لاحتياجات سبل عيش السكان الذين يقطنون في المناطق الريفية من خلال ثلاثة أنواع من التدخلات، بما في ذلك إنتاج الدواجن، والدعم النقدي، وتحسين الإنتاج الحيواني والزراعي، وتحسين ظروف المعيشة للفئات المتضررة التي تعيش في المناطق الساحلية باليمن من خلال إعادة تأهيل البنية التحتية الإنتاجية لمصايد الأسماك.
كانت هذه تفاصيل خبر الفاو تقدم الدعم لـ8 آلاف أسرة يمنية بالتعاون مع مركز الملك سلمان للإغاثة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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