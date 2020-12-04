

الرياض 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

أطلقت جمعية إحسان للخدمات القانونية بمناسبة اليوم العالمي للتطوع ممثلة في مركزها للدراسات الإستراتيجية ودعم القرار فعالية مختبر التفكير الافتراضي عن بعد بعنوان (القطاع غير الربحي الواقع والمأمول رؤية مستقبلية) عبر خمس ورش عمل نوعية تناقش محاور إستراتيجية تمثلت في التشريعات والأنظمة والبناء المؤسسي والاستدامة المالية والتقنية والتطوع.

وافتتحت الفعالية بمشاركة رئيس مجلس الجمعيات الأهلية في المملكة الدكتور سعدون بن سعد السعدون، ورئيس جمعية إحسان للخدمات القانونية وعضو مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي، والأمين العام لمركز الحوار الوطني الدكتور عبد الله الفوزان .

وشارك في الفعالية نخبة من الخبراء والمهتمين والقياديين بالقطاع غير الربحي، وتعزم جمعية إحسان للخدمات القانونية مع شركائها من مؤسسات القطاع الحكومي وشبه الحكومي والخاص وغير الربحي السعي للإثراء المعرفي النوعي بسلسلة فعاليات وأنشطة ومبادرات نوعية تسهم في الإنضاج المؤسسي التنموي وتحقيق الاستدامة للشراكة المجتمعية الفاعلة ما بين المؤسسات التنموية والمستفيدين عبر قنوات مهنية تسهم في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 وبرامج التحول الوطني.

وأشار رئيس جمعية إحسان إلى أن فكرة "تقرير مختبر التفكير الافتراضي - عن بعد -" هي عبارة عن مختبر معرفي يعتمد منهجيات التفكير لإنضاج الأفكار والحلول في مجموعات مركزة بمشاركة الخبراء وأصحاب المصلحة بهدف الخروج بتقرير نوعي يدعم صانع القرار ويهدف إلى مناقشة أبرز التحديات الجوهرية في القطاع غير الربحي والحلول، إضافة إلى معالجة كل التحديات واعتماد أبرز التوصيات لمشاركتها مع الجهات ذات العلاقة.

// انتهى //

18:48ت م

0109





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / في اليوم العالمي للتطوع جمعية إحسان للخدمات القانونية تطلق فعالية مختبر التفكير الافتراضي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.