

عمّان 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 3116 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 177195 حالة بعد تسجيل 3826 حالة إضافية، كما سجلت 51 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2960 حالة.

// انتهى //

18:39ت م

0108



عمّان 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم تسجيل 3116 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 234353 إصابة.وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 177195 حالة بعد تسجيل 3826 حالة إضافية، كما سجلت 51 حالة وفاة لترتفع حالات الوفاة إلى 2960 حالة.// انتهى //18:39ت م0108

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الأردن تسجل 3116 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.