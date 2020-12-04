السعودية اليوم / مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور يكرّم 18 فائزاً بالملواح في يومه السابع



الرياض 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

أنهى مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور سبعة أيام من الأشواط التأهيلية لمسابقة الملواح، بعد أن أقام اليوم 6 أشواط تنافس فيها 192 صقراً على أرض المهرجان في ملهم شمال مدينة الرياض.

وانطلقت أشواط اليوم بشوط قرموشة جير فرخ للمحترفين السعوديين، فاز بمركزه الأول الصقر ضوء لصاحبه محمد بن برغش المنصوري، الذي قطع مسافة السباق 400 متر في 17 ثانية و 594 جزءاً من الثانية، كما حقق الصقار نفسه المراكز الرابع والخامس والسادس والسابع.

أما الشوط الثاني فخصص لفئة قرموشة جير قرناس للمحترفين السعوديين، وفاز فيه حميد بن برغش بصقره "وضاح" الذي حقق زمن 17 ثانية و 425 جزءاً من الثانية، بفارق نحو خمسين جزءاً من الثانية عن المركز الثاني، فيما كان الشوط الثالث لفئة قرموشة جير فرخ للملاك السعوديين، وظفر بالأول الصقر "معالي" لصاحبه موسى محيسن المطيري بزمن 17 ثانية و 793 جزءاً من الثانية.

أما الشوط الرابع في ملواح اليوم خصص لفئة قرموشة جير قرناس للملاك، وفاز به الصقر "رمز" للصقار محمد عبدالله المطيري بزمن 17 ثانية و 115 جزءاً من الثانية، والشوط الخامس لفئة جير بيور فرخ للمحترفين، تصدره الصقر "شواق" لمالكه فلاج عبدالله بن هجرس الدوسري بزمن 17 ثانية و 150 جزءاً من الثانية.

فيما كان الشوط السادس والأخير لفئة جير بيور قرناس للمحترفين السعوديين، وحصد مراكزه الأول والثاني والرابع والخامس محمد بن برغش المنصوري، وحقق بصقره "الكليلي" أسرع زمن في الشوط، بلغ 16 ثانية و 676 جزءاً من الثانية، ليكون الصقر الأسرع خلال منافسات اليوم.

وكرّم نادي الصقور السعودي -الجهة المنظمة للمهرجان- 18 فائزاً اليوم، حيث يكرّم الفائزين الثلاثة في كل شوط، فيما يتأهل السبعة الأوائل بكل شوط إلى الأشواط النهائية (كأس الملك عبدالعزيز)، ويحصل أول 10 فائزين في كل شوط تأهيلي على جوائز نقدية.

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18:15ت م

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