شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يوزع 190 حقيبة شتوية بخيمات النازحين في رغوان والان نبدء بالتفاصيل
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، ضمن مشروع الحقيبة الشتوية 2020، 190 حقيبة شتوية للأسر النازحة في مديرية رغوان بمحافظة مأرب، تشتمل على 190 حقيبة شتوية، تشتمل على 380 جاكت كبير، و380 جاكت صغير، و380 كنزة كبيرة، و380 كنزة صغيرة، و380 بطانية كبير، و380 بطانية صغير، استفاد منها 190 اسرة.
ويأتي ذلك في إطار الجهود التي تقدمها المملكة من خلال المركز للأشقاء في اليمن للتخفيف من معاناتهم جراء الأزمة الإنسانية التي يمرون بها .
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