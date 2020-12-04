شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: 234 إصابة جديدة بـ«كورونا».. وتعافي 357 حالة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الجمعة) تسجيل 234 إصابة جديدة بفايروس كورونا المستجد المسبب لمرض «كوفيد-19»، فيما تم رصد تعافي 357 حالة إضافية، و10 وفيات.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 358.336 حالة، من بينها 4158 حالة نشطة معظمها مستقرة ووضعها الصحي مطمئن، منها 596 حالة حرجة تتلقى الرعاية في العنايات المركزة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 348.238 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 5940 حالة وفاة، لافتةً إلى أنه تم إجراء 44.306 فحوص مخبرية جديدة، وبذلك ترتفع نسبة التعافي من كورونا في السعودية لتصل إلى 97.18%، فيما بلغت نسبة الحالات النشطة 1.16%، ونسبة الحالات الحرجة 0.166%، ونسبة الوفيات 1.65%.

وفي ما يخص المناطق الأعلى تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: منطقة الرياض (70)، منطقة مكة المكرمة (42)، المنطقة الشرقية (35)، منطقة المدينة المنورة (27)، منطقة القصيم (17)، منطقة عسير (8)، منطقة نجران (8)، منطقة الجوف (7)، منطقة تبوك (6)، منطقة جازان (5)، منطقة حائل (3)، منطقة الحدود الشمالية (3)، منطقة الباحة (3).

أما بخصوص أعلى المدن والمحافظات تسجيلا لإصابات كورونا الجديدة، فقد جاءت كالتالي: الرياض (57)، ينبع (12)، المدينة المنورة (11)، جدة (11)، مكة المكرمة (10)، الجبيل (8)، بريدة (7)، الليث (7)، أما أعلى المدن تسجيلا لحالات التعافي فجاءت كما يلي: الرياض (56)، المدينة المنورة (30)، مكة المكرمة (23)، ينبع (21)، الهفوف (19)، جدة (19)، عرعر (13)، حائل (11).

وتتيح وزارة الصحة الاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، وذلك بنشر إحصاءاتها اليومية على الموقع الإلكتروني https://covid19.moh.gov.sa.