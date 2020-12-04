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أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن موافقة مجلس إدارتها على لائحة الفوترة الإلكترونية، التي تم نشرها اليوم الجمعة الموافق الرابع من شهر ديسمبر الجاري 2020م؛ إذ تُعرف الفاتورة الإلكترونية -بحسب اللائحة- بأنها فاتورة ضريبية تصدر بشكل إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة.
وتحتوي لائحة الفوترة الإلكترونية على سبع مواد، تعمل على تنظيم آلية إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية لدى المكلفين، كما توضّح الأحكام والإجراءات والأشخاص الخاضعين لها، بالإضافة إلى القواعد الإجرائية والمهل الزمنية؛ حيث أكدت الهيئة أن اللائحة قد دخلت حيز التنفيذ من تاريخ النشر؛ علمًا بأنه سيتم التطبيق الإلزامي على المكلفين الخاضعين لها لإصدار وحفظ الفواتير في الرابع من شهر ديسمبر من عام 2021م.
وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين للاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، والتواصل معها عبر الرقم الموحد (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لأي استفسارات أو تساؤلات تتعلق بالفوترة الإلكترونية.
الجدير بالذكر أن نظام الفوترة الإلكترونية يهدف إلى الحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، بالإضافة إلى مكافحة التستر التجاري.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد نشرت -في وقت سابق- المسودة الخاصة باللائحة للحصول على مرئيات العموم في السابع عشر من شهر سبتمبر الماضي.الهيئة العامة للزكاة والدخل
04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442 05:21 PM
تطبيق إصدار وحفظ الفواتير في 4 ديسمبر 2021م"الزكاة والدخل" تعلن دخول لائحة الفوترة الإلكترونية حيز التنفيذ
أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عن موافقة مجلس إدارتها على لائحة الفوترة الإلكترونية، التي تم نشرها اليوم الجمعة الموافق الرابع من شهر ديسمبر الجاري 2020م؛ إذ تُعرف الفاتورة الإلكترونية -بحسب اللائحة- بأنها فاتورة ضريبية تصدر بشكل إلكتروني عبر وسيلة إلكترونية، ويقوم بإصدارها كل مكلف خاضع لضريبة القيمة المضافة في المملكة.
وتحتوي لائحة الفوترة الإلكترونية على سبع مواد، تعمل على تنظيم آلية إصدار وحفظ الفواتير الإلكترونية لدى المكلفين، كما توضّح الأحكام والإجراءات والأشخاص الخاضعين لها، بالإضافة إلى القواعد الإجرائية والمهل الزمنية؛ حيث أكدت الهيئة أن اللائحة قد دخلت حيز التنفيذ من تاريخ النشر؛ علمًا بأنه سيتم التطبيق الإلزامي على المكلفين الخاضعين لها لإصدار وحفظ الفواتير في الرابع من شهر ديسمبر من عام 2021م.
وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل جميع المكلفين للاطلاع على لائحة الفوترة الإلكترونية من خلال موقعها الإلكتروني (gazt.gov.sa)، والتواصل معها عبر الرقم الموحد (19993)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، لأي استفسارات أو تساؤلات تتعلق بالفوترة الإلكترونية.
الجدير بالذكر أن نظام الفوترة الإلكترونية يهدف إلى الحد من حجم تعاملات الاقتصاد الخفي، بالإضافة إلى مكافحة التستر التجاري.
وكانت الهيئة العامة للزكاة والدخل قد نشرت -في وقت سابق- المسودة الخاصة باللائحة للحصول على مرئيات العموم في السابع عشر من شهر سبتمبر الماضي.
، "الزكاة والدخل" تعلن دخول لائحة الفوترة الإلكترونية حيز التنفيذ ،
المصدر : الخليج 365
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