محمد بن مسعود - الدمام - اجتياز التقييم الشامل بنسبة إجمالية 97%..و100% في تخصص مكافحة العدوى جدد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، اعتماده لمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة لمدة ثلاث سنوات مقبلة؛ وذلك لتحقيقه كافة متطلبات الجودة والسلامة وفق المعايير الوطنية المعتمدة للمنشآت الصحية. وتم الاعتماد بعد تطبيق المستشفى لجميع متطلبات الجودة التي تم تقييمها ميدانياً، واجتياز التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية. وحصل المستشفى على نسبة اعتماد إجمالية تقارب ٩٧ ٪، وكذلك نسبة ١٠٠٪ في تخصص مكافحة العدوى، للعام الخامس على التوالي، محافظًا على تواجده ضمن النطاق الأخضر للمعايير الأساسية للسلامة.المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية سباهي 04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442 04:49 PM اجتياز التقييم الشامل بنسبة إجمالية 97%..و100% في تخصص مكافحة العدوى لـ3 أعوام والجودة معيار.. "سباهي" يجدد اعتماد "مستشفى قوى الأمن بمكة" لـ3 أعوام والجودة معيار.. "سباهي" يجدد اعتماد "مستشفى قوى الأمن بمكة" جدد المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية "سباهي"، اعتماده لمستشفى قوى الأمن بمكة المكرمة لمدة ثلاث سنوات مقبلة؛ وذلك لتحقيقه كافة متطلبات الجودة والسلامة وفق المعايير الوطنية المعتمدة للمنشآت الصحية. وتم الاعتماد بعد تطبيق المستشفى لجميع متطلبات الجودة التي تم تقييمها ميدانياً، واجتياز التقييم الشامل للالتزام بمعايير الجودة والسلامة وتوفير أقصى درجات الرعاية الطبية التي وضعها المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية. وحصل المستشفى على نسبة اعتماد إجمالية تقارب ٩٧ ٪، وكذلك نسبة ١٠٠٪ في تخصص مكافحة العدوى، للعام الخامس على التوالي، محافظًا على تواجده ضمن النطاق الأخضر للمعايير الأساسية للسلامة. الكلمات المفتاحية ، لـ3 أعوام والجودة معيار.. "سباهي" يجدد اعتماد "مستشفى قوى الأمن بمكة" ،

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