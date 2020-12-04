شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. انخفاض شديد في درجات الحرارة الأحد المقبل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى): توقع المحلل بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل ، أن يشهد الأحد المقبل انخفاضا شديدا في درجات الحرارة بالمملكة. توقع المحلل بالمركز الوطني للأرصاد عقيل العقيل ، أن يشهد الأحد المقبل انخفاضا شديدا في درجات الحرارة بالمملكة. وقال العقيل لقناة " إم بي سي " : دائما درجات الحرارة في معدل واليوم نتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على سواحل عسير وجازان. وأضاف : الشتاء سيبدأ فعليًا يوم 21 من الشهر الجاري، كما أن لأمطار تغطي أجزاء واسعة من المملكة، وتشهد الرياض والقصيم ومعظم المناطق الشمالية انخفاض شديد في درجات الحرارة وضباب كثيف يؤدي إلى تدني الرؤية.

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