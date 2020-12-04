شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. إنجراف النعال أثناء صلاة الجمعة بسبب الأمطار في حفر الباطن والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - حفر الباطن (صدى): شهدت محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية اليوم الجمعة هطول أمطار غزيرة . شهدت محافظة حفر الباطن بالمنطقة الشرقية اليوم الجمعة هطول أمطار غزيرة . وأظهر مقطع فيديو متداول انجراف نعال المصلين بسبب الأمطار الغزيرة من أمام أحد المساجد أثناء صلاة الجمعة . وكانت الأرصاد قد حذرت صباح اليوم من استمرار الحالة المطرية على بعض مناطق المملكة ومنها المنطقة الشرقية .

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