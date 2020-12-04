شكرا لمتابعة خبر عن بالصور.. هطول أمطار على منطقة القصيم والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - بريدة (صدى): هطلت صباح اليوم أمطار متوسطه إلى غزيرة، على منطقة القصيم، شملت مدن ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها. هطلت صباح اليوم أمطار متوسطه إلى غزيرة، على منطقة القصيم، شملت مدن ومحافظات المنطقة والمراكز التابعة لها. جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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