بالصور.. نقل مريض سمنة يزن 200 كجم لمستشفى الهدا بالطائف

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الرياض - علي القحطاني - الطائف (صدى): نجحت الفرق الإسعافية بالطائف في نقل مريض سمنة يزن 200 كجم صباح اليوم الجمعة فور ورود بلاغ عن معاناته من ضيق تنفس ومشاكل صحية أخرى . نجحت الفرق الإسعافية بالطائف في نقل مريض سمنة يزن 200 كجم صباح اليوم الجمعة فور ورود بلاغ عن معاناته من ضيق تنفس ومشاكل صحية أخرى . وأكد متحدث الهلال الأحمر بالطائف " شادي الثبيتي" أنه تم نقل المريض السبعيني إلى مستشفى الهدا العسكري بالطائف بحرفيه كاملة بإستخدام أدوات الإسعاف ،وفقاً لـ " سبق " . كما أكد أن إحدى فرقتي الإسعاف كانت فرقة عناية متقدمة وتم تقديم الإسعافات اللازمة له ، ويخضع حالياً للعلاج بالمستشفى في حالة مستقرة .

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