شكرا لمتابعة خبر عن الصحة: تعليق حجز مواعيد فحص "كورونا" أسبوعين في حالة واحدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تعليق حجز المواعيد أسبوعين لمن يلغي موعدين موعدين متتاليين لفحص فيروس كورونا المستجد

وأوضحت أن فحص فيروس كورونا الذي تقدمه الصحة، في مراكز " تأكد " لا يسخدم كوثيقة للخلو من الفيروس للسماح بالسفر.

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت أمس، عن إصابة 230 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و تعافي 368 حالة جديدة ، ووفاة 11 حالة ، - يرحمهم الله - .