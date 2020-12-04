«العوائد السنوية».. وزارة المالية توضح كيفية الاستعلام

أوضحت وزارة المالية، كيفية الاستعلام عن العوائد السنوية؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، قائلًا: «متى موعد نزول العوائد؟».

وردَّ ‏الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة المالية، عبر موقع «تويتر» موضحًا: «نود إفادتك بأنه بإمكانك الاستعلام عن العوائد السنوية من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)»، مشيرةً إلى أن الاستعلام يتم باستخدام رقم هوية المستفيد الأساسي.

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