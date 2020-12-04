«حساب المواطن»: 4 خطوات لتغيير رقم الجوال

كشف برنامج حساب المواطن، عن خطوات تغيير رقم الجوال بالبرنامج، وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين قائلًا: «أريد تغيير رقم الجوال المسجل في الحساب؟».

ورد الحساب الرسمي لخدمة مستفيدي برنامج حساب المواطن عبر موقع «تويتر» موضحًا: «بإمكانك التوجه إلى البوابة الإلكترونية (تسجيل دخول ، القائمة الرئيسة ، بيانات المستفيد ، تغيير رقم الجوال)».

وعلق على تعليق طلبات الاستقبال قائلاً: «تم تعليق استقبال اي طلب جديد للمتقدمين للحصول على الدعم من خلال برنامج حساب المواطن بعد تاريخ صرف الدعم للدورة 28 من شهر مارس لعام 2020 ويشمل ذلك من تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل أو لم تتم دراسة أهليته ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين».

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