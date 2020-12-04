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أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس، وتماثَل للشفاء 744 مصابًا؛ في حين توفي 7 آخرون، حسب بيان المركز، اليوم.
وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 85 ألفًا و529 حالة، منها 28 ألفًا و262 نشطة، و56 ألفًا و48 متعافيًا، ووفاة 1219 آخرين منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.ليبيا فيروس كورونا الجديد
كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-12-04
أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس، وتماثَل للشفاء 744 مصابًا؛ في حين توفي 7 آخرون، حسب بيان المركز، اليوم.
وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 85 ألفًا و529 حالة، منها 28 ألفًا و262 نشطة، و56 ألفًا و48 متعافيًا، ووفاة 1219 آخرين منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.
04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
03:26 PM
إجمالي عدد الإصابات 86 ألفًا وتعافي 56 ألفًا ووفاة 1219
أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس، وتماثَل للشفاء 744 مصابًا؛ في حين توفي 7 آخرون، حسب بيان المركز، اليوم.
وبذلك وصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 85 ألفًا و529 حالة، منها 28 ألفًا و262 نشطة، و56 ألفًا و48 متعافيًا، ووفاة 1219 آخرين منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.
، كورونا في ليبيا: تسجل 680 إصابة جديدة ووفاة 7 وشفاء 744 ،
المصدر : الخليج 365
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