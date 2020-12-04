- 1/3
- 2/3
- 3/3
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسجيل 1311 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ موضحًا أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 174.062 حالة.
وكشفت الوزارة عن وفاة مصاب واحد نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 586 حالة.
وأشارت إلى شفاء 793 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعافيها التام من أعراض المرض؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 157.828 حالة.
من ناحية أخرى، أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس، وتماثل للشفاء 744 مصابًا؛ في حين توفي سبعة آخرون.
ووصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 85 ألفًا و529 حالة، منها 28 ألفًا و262 نشطة، و56 ألفًا و48 متعافيًا، ووفاة 1219 آخرين منذ بدء انتشار الوباء في البلاد، مارس.
الإمارات فيروس كورونا الجديد
الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بـ"كورونا"صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2020-12-04
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسجيل 1311 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ موضحًا أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 174.062 حالة.
وكشفت الوزارة عن وفاة مصاب واحد نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 586 حالة.
وأشارت إلى شفاء 793 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعافيها التام من أعراض المرض؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 157.828 حالة.
من ناحية أخرى، أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس، وتماثل للشفاء 744 مصابًا؛ في حين توفي سبعة آخرون.
ووصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 85 ألفًا و529 حالة، منها 28 ألفًا و262 نشطة، و56 ألفًا و48 متعافيًا، ووفاة 1219 آخرين منذ بدء انتشار الوباء في البلاد، مارس.
04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
03:15 PM
ارتفاع عدد الوفيات في ليبيا إلى 1219 حالة
أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع بدولة الإمارات العربية المتحدة، عن تسجيل 1311 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة؛ موضحًا أن جميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة؛ ليبلغ مجموع الحالات المسجلة 174.062 حالة.
وكشفت الوزارة عن وفاة مصاب واحد نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد؛ وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 586 حالة.
وأشارت إلى شفاء 793 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، وتعافيها التام من أعراض المرض؛ وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 157.828 حالة.
من ناحية أخرى، أعلن المركز الليبي لمكافحة الأمراض، تسجيل 680 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، أمس الخميس، وتماثل للشفاء 744 مصابًا؛ في حين توفي سبعة آخرون.
ووصل إجمالي عدد الإصابات بالفيروس في ليبيا إلى 85 ألفًا و529 حالة، منها 28 ألفًا و262 نشطة، و56 ألفًا و48 متعافيًا، ووفاة 1219 آخرين منذ بدء انتشار الوباء في البلاد، مارس.
، الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بـ"كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر الإمارات تسجل 1311 إصابة جديدة بـ"كورونا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.