محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي حالات الوفاة يصل إلى 52505 أشخاص أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول قارة إفريقيا بلغ 2,197,353 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس في دول القارة بلغ 52505 وفيات.فيروس كورونا الجديد ارتفاع إصابات "كورونا" في دول القارة الإفريقية وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-12-04 أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول قارة إفريقيا بلغ 2,197,353 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس في دول القارة بلغ 52505 وفيات. 04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442 02:15 PM إجمالي حالات الوفاة يصل إلى 52505 أشخاص إجمالي حالات الوفاة يصل إلى 52505 أشخاص أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول قارة إفريقيا بلغ 2,197,353 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس في دول القارة بلغ 52505 وفيات. ، ارتفاع إصابات "كورونا" في دول القارة الإفريقية ،

المصدر : الخليج 365

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