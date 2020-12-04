محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي الوفيات 139188 والإصابات 9571559 أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم، تسجيل 540 حالة وفاة، و36595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 139188، فيما بلغ إجمالي الإصابات 9571559.الهند فيروس كورونا الجديد الهند تسجّل 36595 إصابة جديدة كورونا و540 حالة وفاة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-12-04 أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم، تسجيل 540 حالة وفاة، و36595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 139188، فيما بلغ إجمالي الإصابات 9571559. 04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442 01:34 PM إجمالي الوفيات 139188 والإصابات 9571559 إجمالي الوفيات 139188 والإصابات 9571559 أعلنت السلطات الصحية في الهند، اليوم، تسجيل 540 حالة وفاة، و36595 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19). وذكرت وزارة الصحة ورعاية الأسرة الهندية، في بيان، أن إجمالي عدد وفيات الفيروس ارتفع إلى 139188، فيما بلغ إجمالي الإصابات 9571559. ، الهند تسجّل 36595 إصابة جديدة كورونا و540 حالة وفاة ،

المصدر : الخليج 365

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