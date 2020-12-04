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الملكية الفكرية تعاقب معتديًا على حقوق ورثة مؤلف بـ30 ألف ريال
اعتدى على مصنف أدبي دون إذنهم وقام بنشره عبر مواقع التواصل
متابعات الخليج 365 - الرياض
ألزمت هيئة الملكية الفكرية أحد الأشخاص بدفع 30 ألف ريال بعد ثبوت انتهاكه لحقوق ورثة.
وقالت الملكية الفكرية إن الشخص قام بالاعتداء على المصنف الأدبي لورثة والتعديل عليه ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي دون الحصول على إذن بذلك.
وألزمت الهيئة المنتهك بتعويض الورثة بمبلغ 27،000 ألف ريال مع غرامة مالية قدرها 3،000 ألف ريال وإلزامه بإزالة المصنف الأدبي محل الدعوى.
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