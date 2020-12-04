شكرا لقرائتكم خبر عن ابتكارات طلابية وحلول نوعية لمواجهة تحديات التعليم عن بُعد والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - اختتمت مسابقة «جُدَدُ الشَمَال» فعالياتها التي استمرت على مدى يومين لاستهداف الموهوبين من الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية بتنظيم من مكتب التعليم بشمال جدة، لبحث وإيجاد حلول تقنية إبداعية ومبتكرة للتحديات التي تواجه الطلاب في منصات التعليم عن بُعد «منصة مدرستي».

وأوضح مدير مكتب التعليم بشمال جدة حميد بن محمد الغامدي أن مسابقة «جُدَدُ الشَمَال» التي استمرت على مدى يومين استهدفت الموهوبين من الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية لإيجاد أفكار إبداعية وحلول نوعية من الطلاب حول بعض التحديات التي تواجههم في التعليم عن بُعد- منصة مدرستي، والمواكبة لتطلعاتهم وتحقيق الأهداف التعليمية والتربوية بطاقات الطلاب الموهوبين، مشيراً إلى أن الطلاب شاركوا في المسابقة من خلال العمل على عدد من التحديات التي تم وضعها والمتمثلة في تنمية التفاعل والحضور وتعزيز المهارات واستدامة التعليم الإلكتروني بالتحسين والتطوير وأن تكون فرصة للتعلم الذاتي وغيرها من التحديات، إذ قدم الطلاب برامج وأفكاراً ابتكارية للتغلب على التحديات إضافة لقوائم تفاعلية وتوظيف التطبيقات في إنشاء العروض التقديمية والاختبارات والمسابقات، وآلية رصد تفاعل الطلاب في المنصة وإيجاد حوافز للطلاب المتفاعلين وأندية افتراضية، وغيرها من الأفكار التي قدمها الطلاب على مدى يومين.

يشار إلى أن المسابقة استهدفت الموهوبين من الطلاب في المرحلتين المتوسطة والثانوية بمدارس شمال جدة لإيجاد حلول تقنية إبداعية ومبتكرة للتحديات التي قد تواجههم في التعليم عن بُعد- منصة مدرستي -، والمتمثلة في بناء الأفكار وصقلها وتطويرها وتنفيذها، والعمل على تمكين الطلاب للمشاركة في فرصة تحسين المجتمع بأفكارهم الإبداعية وطاقاتهم في التقنية وإيجاد الحلول، مع الالتزام بتوفير مساحة آمنة وبيئة تنافسية وبث روح التنافس بين المشاركين، وتبنى الأفكار ومواءمتها وتكييفها للتطبيق الفعلي داخل المجتمع التعليمي.