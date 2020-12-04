محمد بن مسعود - الدمام - إجمالي حالات الوفاة يصل إلى 52505 أشخاص أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول قارة إفريقيا بلغ 2,197,353 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس في دول القارة بلغ 52505 وفيات.فيروس كورونا الجديد 04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442 02:15 PM إجمالي حالات الوفاة يصل إلى 52505 أشخاص ارتفاع إصابات "كورونا" في دول القارة الإفريقية ارتفاع إصابات "كورونا" في دول القارة الإفريقية أفاد المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، بأن إجمالي حالات الإصابة بفيروس كورونا في دول قارة إفريقيا بلغ 2,197,353 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية. وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي حالات الوفيات بالفيروس في دول القارة بلغ 52505 وفيات. الكلمات المفتاحية ، ارتفاع إصابات "كورونا" في دول القارة الإفريقية ،

المصدر : الخليج 365

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