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أطلقت أمانة الشرقية خدمة جديدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين، خلال تخصيص وتدريب عدد من الموظفين لتعلم لغة الإشارة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وممّن يعانون مشكلات في النطق.
وأوضحت الأمانة أنها تسعى لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة بهدف توفير الوقت والجهد عليهم، وإيصال الخدمات لهم بشكل سهل ومرن.
ولفتت إلى أنها اعتمدت عدداً من التسهيلات لهم، المتمثلة في توفير خدمة المسار السريع لخدمتهم في سياراتهم، وتوفير رقم اتصال لمساعدة طالبي الخدمة، إضافة إلى إلزام المنشآت بتأمين ممرات خاصة ومواقف بشعار خاص للأشخاص ذوي الإعاقة.أمانة الشرقية اليوم العالمي للمعاقين
أمانة الشرقية تُطلق مبادرة لخدمة ذوي الإعاقةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-12-04
أطلقت أمانة الشرقية خدمة جديدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين، خلال تخصيص وتدريب عدد من الموظفين لتعلم لغة الإشارة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وممّن يعانون مشكلات في النطق.
وأوضحت الأمانة أنها تسعى لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة بهدف توفير الوقت والجهد عليهم، وإيصال الخدمات لهم بشكل سهل ومرن.
ولفتت إلى أنها اعتمدت عدداً من التسهيلات لهم، المتمثلة في توفير خدمة المسار السريع لخدمتهم في سياراتهم، وتوفير رقم اتصال لمساعدة طالبي الخدمة، إضافة إلى إلزام المنشآت بتأمين ممرات خاصة ومواقف بشعار خاص للأشخاص ذوي الإعاقة.
04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442
02:08 PM
بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين.. هنا التفاصيل
أطلقت أمانة الشرقية خدمة جديدة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بمناسبة اليوم العالمي للمعاقين، خلال تخصيص وتدريب عدد من الموظفين لتعلم لغة الإشارة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية وممّن يعانون مشكلات في النطق.
وأوضحت الأمانة أنها تسعى لتقديم الخدمات للأشخاص ذوي الاعاقة بهدف توفير الوقت والجهد عليهم، وإيصال الخدمات لهم بشكل سهل ومرن.
ولفتت إلى أنها اعتمدت عدداً من التسهيلات لهم، المتمثلة في توفير خدمة المسار السريع لخدمتهم في سياراتهم، وتوفير رقم اتصال لمساعدة طالبي الخدمة، إضافة إلى إلزام المنشآت بتأمين ممرات خاصة ومواقف بشعار خاص للأشخاص ذوي الإعاقة.
، أمانة الشرقية تُطلق مبادرة لخدمة ذوي الإعاقة ،
المصدر : الخليج 365
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