محمد بن مسعود - الدمام - هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الجبيل وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-12-04 هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الجبيل، ومدينة الجبيل الصناعية، ارتوت على أثرها الأرض. جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد. 04 ديسمبر 2020 - 19 ربيع الآخر 1442 01:41 PM هطلت اليوم أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الجبيل، ومدينة الجبيل الصناعية، ارتوت على أثرها الأرض. جعلها الله سقيا رحمة وبركة وعمّ بنفعها أرجاء البلاد. ، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على محافظة الجبيل ،

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