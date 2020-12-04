تركي الفيصل : يكشف عن موقف السعودية للتطبيع مع إسرائيل !

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أكد رئيس الاستخبارات السابق، الأمير تركي الفيصل، أن مصداقية المملكة أعلى بكثير من مصداقية رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وأنه لا يوجد أي تحضير للتطبيع مع إسرائيل وأن المملكة موقفها ثابت.

وأوضح، في مقابلة مع CNN أمس (الخميس)، أن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان نفى وجود أي لقاء بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونتنياهو في نيوم، ولكن وسائل الإعلام تتبع ما يصدر من إسرائيل ولا تتبع ما يصدر من المملكة.

وأضاف: “المملكة نفت ذلك، وأعتقد أن مصداقية المملكة يجب أن تكون أعلى بكثير من مصداقية شخص مثل نتنياهو، شخص متهم في بلده أنه كذب على الشعب الإسرائيلي في عدة أمور، فكيف يصدقون كذابا ولا يصدقون صادقا في كل إصداراته السابقة”

وشدد على أنه لا يوجد أي تحضير للتطبيع مع إسرائيل، وأن المملكة موقفها ثابت، وأن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قال في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى إن القضية الفلسطينية هي قضية المملكة الأولى، وإن المملكة ملتزمة بالمبادرة العربية للسلام.

وأشار إلى أن المملكة لديها علاقة طويلة مع أمريكا مرت عبر الأحزاب المختلفة، وعندما كان الرئيس المنتخب بايدن نائبا للرئيس أيضا، كانت العلاقات مع رئيسه في ذلك الحين أوباما قائمة وإلى حد ما جيدة.

Source akhbaar24.argaam

