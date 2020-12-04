قصة ملهمة لأحد قيادات مستشفى الملك فهد بجدة بعد إصابته في حـادث سير (فيديو)

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روى أحد قيادات مستشفى الملك فهد بجدة تجربته مع الإعاقة الحركية بعد تعرّضه لحـادث سير منذ 20 عاماً.
وأكّد الصيدلي بمستشفى الملك فهد، هاني بخاري، أن الإعاقة الحركية، التي وقعت أثناء أول فصل دراسي له في الجامعة، لم تمنعه من مواصلة دراسته حتى التخرج والعمل بوظيفته بالمستشفى.
وأضاف بخاري، الذي ظهر وهو يتجول على كرسي متحرك، أنه نجح في منافسة زملائه في المستشفى بمجرد بدء عمله في المستشفى، حتى وصل إلى تولي منصب مسؤول إدارة الطلبيات بالصيدلية.
وأشار إلى أن إعطاء الفرصة وزيادة وعي المجتمع للتعامل مع ذوي الإعاقة من الأشياء البسيطة التي يحتاجها المعاق لإثبات نفسه.
Source akhbaar24.argaam
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