خادم الحرمين وولى العهد يهنئان ملك تايلند باليوم الوطني

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة تايلند الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة، للملك ماها فاجيرالونجكورن ملك مملكة تايلند، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيًا لحكومة وشعب مملكة تايلند الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

اقرأ أيضا:

الملك وولي العهد يعزيان «البرهان» في وفاة الصادق المهدي

الملك وولي العهد يعزيان الرئيس الفرنسي في وفاة فاليري جيسكار ديستان

