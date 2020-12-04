السعودية اليوم / السلطات الأمنية المغربية تفكك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش في مدينة تطوان



الرباط 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

تمكنت السلطات الأمنية المغربية، اليوم بمدينة تطوان، من تفكيك خلية إرهابية موالية لتنظيم داعش تتكون من ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 21 و 38 سنة.

وأوضح بيان صادر عن المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أن الموقوفين الثلاثة أعلنوا من خلال وثيقة مكتوبة وشريط فيديو، عن بيعتهم للأمير المزعوم لتنظيم داعش الإرهابي ، وَفْق الأسلوب والشروط التي يقتضيها هذا التنظيم الإرهابي، والتي حددوا فيها الأهداف العامة لمخططاتهم الإرهابية.

وأضاف البيان أن عمليات التفتيش بمنازل الموقوفين تمكنت من حجز مجموعة من المعدات التي تستخدم في صنع العبوات الناسفة التقليدية، ومعدات معلوماتية وأجهزة إلكترونية.

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13:51ت م

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