السعودية اليوم / تسجيل 3262 إصابة جديدة في باكستان بفيروس كورونا



إسلام آباد 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

سجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3262 إصابة جديدة بفيروس

وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 3354 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 350305 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.

وأضاف أنه تم تسجيل 55 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8260 حالة وفاة.

// انتهى //

13:20ت م

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إسلام آباد 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسسجلت باكستان خلال الـ 24 ساعة الماضية 3262 إصابة جديدة بفيروس كورونا ، لترتفع بذلك الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 410072 حالة، منها 51507 حالة نشطة.وأفاد المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 3354 حالة شفاء ليرتفع إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء إلى 350305 حالة منذ ظهور الفيروس في باكستان.وأضاف أنه تم تسجيل 55 حالة وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8260 حالة وفاة.// انتهى //13:20ت م0055

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