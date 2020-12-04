السعودية اليوم / الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يدين استمرار الحوثيين ومن يمدهم بالمال والسلاح في استهداف المدنيين بالمملكة



جدة 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واس

أعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، عن إدانته بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية

وشدد العثيمين على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.

وأكد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.

// انتهى //

13:20ت م

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جدة 19 ربيع الآخر 1442 هـ الموافق 04 ديسمبر 2020 م واسأعرب معالي الأمين العام لمنظمة التعاون الاسلامي، الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، في بيان اليوم، عن إدانته بأشد العبارات إطلاق ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرة بدون طيار (مفخخة) باتجاه المدنيين والأعيان المدنية في المنطقة الجنوبية بالمملكة العربية السعودية ، حيث تمكن تحالف دعم الشرعية في اليمن من اعتراضها وتدميرها.وشدد العثيمين على إدانة منظمة التعاون الإسلامي لاستمرار ميليشيا الحوثي الإرهابية ومن يمدها بالمال والسلاح، في ارتكاب الأعمال الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة.وأكد العثيمين وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع المملكة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.// انتهى //13:20ت م0054

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